Варшава, 17 февраля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. По случаю отмечаемого на Украине 16 февраля праздника — Дня единения — президент Польши Анджей Дуда на своей странице в соцсети Twitter поздравил Украину.

Michał Józefaciuk Анджей Дуда

«Друг Владимир Зеленский! Соседи украинцы! Мы с вами в День единения. Поддерживаем желто-голубых!», — сказано в сообщении Дуды.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Польши за поддержку.

«Спасибо, мой друг Анджей Дуда, за поддержку и солидарность с нами, что в данный момент чрезвычайно важно», — написал украинский лидер в ответ на сообщение Дуды.