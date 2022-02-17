Москва, , 09:51 — REGNUM Одной из причин резкого подорожания в РФ непродовольственных товаров могут стать геополитические риски. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Рост цен 401(K) 2012

«Цены на непродовольственные товары в России тесно связаны с валютным курсом рубля. И политика правительства и ЦБ РФ по поддержанию относительно слабого рубля играет не в пользу снижения цен на непродовольственные товары, — сказал Дорофеев. — С нашей точки зрения, в ближайшее время этот процесс может замедлиться, однако сегодня сохраняются очень высокие геополитические риски, что может стать новым фактором ускорения инфляции непродовольственных товаров и услуг».

Как полагает экономист, если события вокруг Украины продолжат развиваться по негативному сценарию, то при самом неблагоприятном развитии событий курс доллара США в рублях может подскочить до отметок 110−115.

«В соответствии с этим сценарием примерно в течение полугода после этого по мере обновления складских запасов цены на непродовольственные товары также вырастут на 30−50%», — сказал Дорофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дорофеев рассказал о том, как инфляционные ожидания в РФ продолжают влиять на ситуацию с ростом цен.

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