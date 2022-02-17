Москва, 17 февраля 2022, 09:51 — REGNUM Одной из причин резкого подорожания в РФ непродовольственных товаров могут стать геополитические риски. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.
«Цены на непродовольственные товары в России тесно связаны с валютным курсом рубля. И политика правительства и ЦБ РФ по поддержанию относительно слабого рубля играет не в пользу снижения цен на непродовольственные товары, — сказал Дорофеев. — С нашей точки зрения, в ближайшее время этот процесс может замедлиться, однако сегодня сохраняются очень высокие геополитические риски, что может стать новым фактором ускорения инфляции непродовольственных товаров и услуг».
Как полагает экономист, если события вокруг Украины продолжат развиваться по негативному сценарию, то при самом неблагоприятном развитии событий курс доллара США в рублях может подскочить до отметок 110−115.
«В соответствии с этим сценарием примерно в течение полугода после этого по мере обновления складских запасов цены на непродовольственные товары также вырастут на 30−50%», — сказал Дорофеев.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дорофеев рассказал о том, как инфляционные ожидания в РФ продолжают влиять на ситуацию с ростом цен.
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