Уфа, 17 февраля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров представил бывшего главу администрации Уфы Сергея Грекова в качестве полномочного представителя Башкирии при президенте РФ. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Deloros.ru Андрей Назаров

Сообщается, что глава Башкирии Радий Хабиров назначил Сергея Грекова полномочным представителем республики, а Умарпашу Ханалиева — специальным представителем Башкирии по инвестиционной деятельности.

Назаров отметил эффективную работу Ханалиева в должности полномочного представителя. Он сообщил, что его опыт и обширные компетенции пригодятся региону на новом месте работы.

Сообщается, что по объему инвестиций за девять месяцев прошлого года Башкирия заняла второе место в Приволжском федеральном округе и 12-е место по России. В 2022 году планируется работать по крупным проектам, которые нацелены на привлечение инвестиций в Россию и Башкирию, заниматься продвижением интересов республики на международном уровне и достичь планку в 400−420 млрд рублей капиталовложений. Назаров напомнил, что Сергей Греков почти всю свою жизнь и карьеру связал с развитием Башкирии, в минувший год он возглавлял администрацию города Уфы, участвовал в реализации крупных инфраструктурных проектов.

Премьер-министр правительства региона подчеркнул, что перед Грековым поставлены амбициозные задачи, для решения которых необходимо выстроить качественное взаимодействие полномочного представительства с депутатами, федеральными и региональными органами власти, предприятиями и иностранными партнерами. Назаров выказал уверенность в том, что Ханалиев и Греков смогут выстроить эффективную работу.