Москва, 17 февраля 2022, 09:49 — REGNUM Инфляционные ожидания в РФ по-прежнему высоки и продолжают давить на экономику и на динамику цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Рост цен
Рост цен
Pixabay.com

«Инфляция растет по нескольким причинам. Первая — избыток ликвидности в экономике, вызванный ультрамягким монетарным регулированием и беспрецедентными бюджетными стимулами. Вторая — проблемы с логистикой, перебои и растяжение операционного цикла в корпоративном секторе, связанные с дефицитом сырья, комплектующих, рабочей силы и коронавирусными ограничениями. Третья — перегретый рынок труда и готовность работодателя повышать заработную плату в условиях инфляции, чтобы привлечь и удержать высококвалифицированную рабочую силу. Четвертая — высокие инфляционные ожидания, связанные с медлительностью регуляторов», — сказал Дорофеев.

Однако, как полагает экономист, политика Банка России уже дает результаты.

«Показатель инфляционных ожиданий снизился на 2,4% с рекордных за последние три года 16,1% в декабре 2021 года до 13,7% в январе 2022 года. Однако текущее значение показателя инфляционных ожиданий по-прежнему высокое и продолжает давить на экономику России и на динамику цен, — сказал он. — Все зависит от того, как будут действовать монетарные регуляторы и, что не менее важно, что предпримет правительство для восстановления производственных и логистических цепочек. Скорее всего, до середины 2022 года инфляционное давление останется высоким. Далее начнут срабатывать факторы сезонности, и, возможно, во второй половине года, регуляторы смогут достигнуть определенного прогресса в ужесточении ДКП, что также повлияет на продовольственную инфляцию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что потребительский спрос в РФ продолжит падать до середины 2022 года.

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