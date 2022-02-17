Москва, 17 февраля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Инфляционные ожидания в РФ по-прежнему высоки и продолжают давить на экономику и на динамику цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

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«Инфляция растет по нескольким причинам. Первая — избыток ликвидности в экономике, вызванный ультрамягким монетарным регулированием и беспрецедентными бюджетными стимулами. Вторая — проблемы с логистикой, перебои и растяжение операционного цикла в корпоративном секторе, связанные с дефицитом сырья, комплектующих, рабочей силы и коронавирусными ограничениями. Третья — перегретый рынок труда и готовность работодателя повышать заработную плату в условиях инфляции, чтобы привлечь и удержать высококвалифицированную рабочую силу. Четвертая — высокие инфляционные ожидания, связанные с медлительностью регуляторов», — сказал Дорофеев.

Однако, как полагает экономист, политика Банка России уже дает результаты.

«Показатель инфляционных ожиданий снизился на 2,4% с рекордных за последние три года 16,1% в декабре 2021 года до 13,7% в январе 2022 года. Однако текущее значение показателя инфляционных ожиданий по-прежнему высокое и продолжает давить на экономику России и на динамику цен, — сказал он. — Все зависит от того, как будут действовать монетарные регуляторы и, что не менее важно, что предпримет правительство для восстановления производственных и логистических цепочек. Скорее всего, до середины 2022 года инфляционное давление останется высоким. Далее начнут срабатывать факторы сезонности, и, возможно, во второй половине года, регуляторы смогут достигнуть определенного прогресса в ужесточении ДКП, что также повлияет на продовольственную инфляцию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что потребительский спрос в РФ продолжит падать до середины 2022 года.