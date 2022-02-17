Москва, , 09:48 — REGNUM Кредиты в РФ становятся менее доступными как по стоимости, так и по условиям выдачи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ в январе 2022 года выдача потребительских кредитов упала больше чем на треть.

Рост цен QuoteInspector

«Банк России уже отмечал признаки перегрева в российской экономике. Набиуллина начала свой доклад 11 февраля с того, что российская экономика не просто отыграла потери периода пандемии, но и значимо превысила траекторию сбалансированного роста. По ряду показателей видно повышение потребительской и деловой активности. Чистая прибыль российских компаний находится в среднем на уровне почти вдвое выше, чем до пандемии. Безработица в России обновила исторический минимум. Это действительно впечатляющие результаты, на фоне которых в России наблюдается стремительный рост цен. Именно поэтому Банк России ужесточает условия кредитования ускоренными темпами и уже официально перешел к жесткой монетарной политике. Разумеется, условия кредитования весьма быстро ухудшаются для потребителя, а объем выдаваемых потребительских кредитов в России сокращается соответственно», — сказал Дорофеев.

По его мнению, этот тренд продолжится как минимум до середины 2022 года, поскольку ожидается, что Банк России продолжит ужесточать монетарную политику.

«Кредиты в РФ становятся менее доступными как по стоимости, так и по прочим условиям кредитования. Учитывая намерения Банка России продолжать решительную борьбу с инфляцией, мы оцениваем вероятность продолжения падения потребительского спроса в России до середины 2022 года как достаточно высокую», — уточнил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России может уменьшиться средняя величина потребительского кредита и вырасти срок кредитования.

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