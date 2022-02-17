Петропавловск-Камчатский, 17 февраля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Поземные толчки магнитудой 4,6 зафиксировали около берегов Камчатки сейсмологи. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Zeml.info Землетрясение

«По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, вечером 17 февраля 2022 года в акватории Тихого океана зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 205 км в южном направлении от Петропавловск-Камчатского городского округа в акватории Тихого океана. Очаг подземных толчков находился на глубине 50 км.

Кроме того, уточняется, что землетрясение не ощущалось в населённых пунктах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не менее трех человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего у западного побережья Гватемалы в ночь 16 февраля.