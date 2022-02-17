Кызыл, 17 февраля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Туве правоохранители пресекли незаконную перевозку бивня мамонта. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, сотрудники управления экономической безопасности остановили в Кызыле автомобиль Subaru Legacy под управлением 33-летнего горожанина.

МВД Тувы Житель Кызыла нашёл бивень мамонта в верховьях реки Дерзиг Каа-Хемского района

В багажнике машины был найден и изъят бивень мамонта весом 24,56 кг и длиной по внешней части — 180 см. У водители никаких документов на ископаемый фрагмент не оказалось. По словам мужчину, он нашёл его в октябре 2021 года в верховьях реки Дерзиг Каа-Хемского района.

«В настоящее время материал проверки вместе с изъятым бивнем направлен в Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования», — отметили в ведомстве.