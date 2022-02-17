Новосибирск, , 09:48 — REGNUM Новосибирское министерство труда и социального развития взяло под особый контроль жизнеустройство четверых несовершеннолетних детей, мать которых погибла во время пожара в Оби. Об этом сообщила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.

Пожар Mchs.gov.ru

По её словам, сейчас специалисты отдела опеки и попечительства администрации города рассматривают варианты дальнейшего определения детей, в частности работают с их бабушкой.

Уточняется, что детям окажут психологическую помощь. Сейчас они находятся у соседей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в новосибирском городе Обь во время пожара погибла многодетная мать, четверо детей успели спастись.

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