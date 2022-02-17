Биробиджан, 17 февраля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Средняя сумма, которую занимали у банков на приобретение жилья в Еврейской автономии, составляет 2,6 млн рублей. Всего в 2021 году жители региона получили ипотечные кредиты на 3,8 млрд рублей, сообщил телеграм-канал «Новости ЕАО».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Читайте также: Более двух тысяч семей в Приамурье оформили дальневосточную ипотеку

По сравнению с 2020 годом средняя сумма займов на жильё выросла на 400 тыс. рублей. При этом с тех пор снизился процент, под который банки давали ипотеку. Срок, на который жители региона оформляют долг, увеличился на два года — с 17,6 до 19,6 лет.

«Почти полторы тысячи семей за прошлый год улучшили жилищные условия с помощью ипотеки в области. Это на 9% больше, чем в 2020 году. Такой спрос в основном связан с программами государственной поддержки», — сказала заместитель управляющего отделением Банка России по ЕАО Светлана Гурицкая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области в 2021 году выданы льготные ипотеки на общую сумму 7,7 млрд рублей.