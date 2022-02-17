Москва, 17 февраля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Борьба ведущих западных экономик с ростом инфляции ударит как по потребительской активности, так и по деловой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. Так он ответил на вопрос о том, чем рост инфляции в развитых странах Запада угрожает экономике РФ.

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«Мировая экономика глобальна, и большинство стран живут в парадигме мирового разделения труда и тесно взаимосвязанных рынков. В этом смысле одной из угроз для любой страны сегодня является импорт инфляции, — сказал Дорофеев. — Помимо этого, мировой экономике в целом и каждой стране в отдельности также угрожает то, что политики и финансовые регуляторы очень сильно обеспокоены проблемой роста цен и твердо намерены ее решать, поскольку это не нравится населению, которое их избирало».

Как пояснил Дорофеев, проблема в том, что простых и хороших решений тут нет.

«Монетарные методы ударят по потребительской активности и по деловой активности предприятий. Есть риски того, что начнут сдуваться долговые пузыри и будут распродажи на фондовом рынке и, главное, сырьевом рынке. И это также станет проблемой для большого количества частных инвесторов и их пенсионных портфелей, — сказал Дорофеев. — Однако с этой точки зрения Россия готова гораздо лучше других стран, поскольку уровень долговой нагрузки у нас на эталонно низких значениях. Кроме этого, потенциальное снижение цен на сырьевые ресурсы ввиду ожидаемых ужесточений от монетарных регуляторов также, скорее всего, не окажет на российскую экономику и бюджетную систему фатального воздействия».

Он призвал не забывать, что правительство РФ практикует соответствующее бюджетные правила, а курс российского рубля является плавающим.

«Мы считаем, что эти инструменты регулирования будут хорошим демпфером для возможных проблем», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что ведущие западные экономики смогут остановить раскручивание маховика инфляции, но весь вопрос в том, за счет чего будет достигнут этот результат.