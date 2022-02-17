Москва, 17 февраля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Ведущие западные экономики, безусловно, смогут остановить рост инфляции, но весь вопрос в том, когда это случится и какой ценой будет достигнут данный результат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Dan Smith Штаб-квартира ФРС США в Вашингтоне

«Традиционно за решение этой проблемы отвечает монетарный регулятор. В его арсенале есть немало инструментов финансового регулирования и соответствующих рычагов. Основными из них являются повышение процентной (учетной) ставки, сокращение баланса центробанка и распродажа долговых инструментов в рынок, а также ужесточение нормативных и кредитных требований для второго уровня банковской системы (коммерческих банков), — сказал Дорофеев. — В основном сегодня участники рынка делают ставку на то, что первым, как всегда, борьбу с инфляцией начал тот регулятор, который в большей степени ее и подстегнул в 2020—2021 годы. Речь про ФРС США».

Как пояснил экономист, ожидается, что ФРС США повысит ключевую ставку до 1,5−2%.

«Кроме этого, сегодня говорят об ускоренном сокращении баланса ФРС. Все эти действия приведут к массированному оттоку ликвидности с рынков и из экономики и будут оказывать существенное влияние на спрос, — сказал Дорофеев. — Однако ни для кого не секрет, что на рост цен сегодня действует не только фактор спроса. Проблемы с цепочками поставок в мировой системе разделения труда и замедление китайской экономики — все это тоже очень серьезно толкает цены вверх».

Соответственно, по мнению Дорофеева, кроме монетарных методов, правительствам разных стран придется пойти на частичное или полное снятие коронавирусных ограничений, дабы обеспечить необходимые условия для нормализации деловой активности.

«Если этого не сделать, то дефициты в условиях монетарных ужесточений будут нарастать и глобальная экономика очень быстро перейдет к рецессии», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в странах ЕС наблюдается риск раскручивания инфляционной спирали.