Курган, , 09:45 — REGNUM В Кургане директором департамента архитектуры, строительства и земельных отношений назначена Нина Юшкова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Курган Иван Шилов © ИА REGNUM

Юшкова ранее была заместителем директора данного муниципального ведомства. Прежний руководитель департамента Вадим Литвинов уволился по собственному желанию по состоянию здоровья.

Биография Нины Юшковой примечательно тем, что по первому высшему образованию она является учителем физики, после окончания Курганского госуниверситета работала в школе. В 2012 году Юшкова окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы и ей присвоена квалификация менеджера государственного и муниципального управления.

Карьеру чиновника Нина Юшкова начала с администрации Кетовского района. С 2007 года по 2012-й она работала в департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.