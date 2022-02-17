Орел, , 09:45 — REGNUM В Орловской области прокуратура и следственные органы начали проверку по факту нарушения прав пожилой пациентки в областной больнице, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Больничная койка

Как рассказала ранее СМИ местная жительница, её 65-летнюю мать госпитализировали 1 января в тяжёлом состоянии с колитом. Первые дни женщина держала связь с родными, однако через некоторое время отвечать на звонки перестала. 4 января дочь тайком, поскольку посещения пациентов запрещены, пробралась в больницу, и обнаружила свою мать полураздетую на полу. По предположению женщины, её мать провела в таком положении около суток — именно столько она не отвечала на звонки родных. Кадры, снятые женщиной в больнице, заинтересовали прокуратуру и следственные органы.

В настоящее время прокуратура Орловской области начала проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

«В ходе проверки прокуратурой будет проверено соблюдение в Орловской областной клинической больнице законодательства в сфере охраны здоровья. Также будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, уполномоченных на решение вопросов организации в больнице оказания медицинской помощи гражданам», — уточнили в прокуратуре.

Проверку также начал Следственный комитет, по её результатам будет принято процессуальное решение.