Токио, 17 февраля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Министра иностранных дел Японии Ёсимасу Хаяси публично раскритиковали за участие во встрече сопредседателей российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам 16 февраля. Недовольство встречей выразила глава политического совета правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Санаэ Такаити 17 февраля в ходе партийного собрания.

Sanae.gr.jp Санаэ Такаити

По словам Такаити, заседание прошло тогда, когда японское правительство вместе с другими странами Группы семи (G7) изучает вопрос о введении против России санкций на случай её гипотетического вторжения на Украину. Поведение такой встречи, пояснила она, пойдёт на пользу России, желающей нарушить единство в Группе семи.

«Это вызывает у меня крайне сильную озабоченность», — подчеркнула Такаити.

Разъяснения МИД Японии о том, что заседание назначалось заранее, она отвергла. По словам партийного лидера, мероприятие можно было отложить.

Как сообщало ИА REGNUM, Хаяси намерен принять участие во встрече глав МИД стран G7 в Мюнхене 19 февраля. В этом германском городе пройдёт очередная конференции по безопасности. В ходе дискуссии, как ожидается, «тема Украины будет обсуждаться с различных ракурсов».

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