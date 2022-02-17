Москва, , 09:44 — REGNUM Экономическая ситуация в странах ЕС развивается по сценарию инфляционной спирали. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. Так он ответил на вопрос о том, насколько опасны темпы роста инфляции, наблюдаемой в ведущих западных странах.

Инфляция Picserver.org

«Ситуация из ряда вон выходящая, — констатировал Дорофеев. — В большинстве развитых стран зафиксирована рекордная инфляция за последние 20−30 лет. Так, в еврозоне темпы роста цен ускорились до 5,1% годовых, в США цены растут со скоростью 7,5% в год. Это производит неизгладимое впечатление не только на потребителя, реальные доходы которого снижаются на глазах. По ряду признаков мы видим важные сигналы. Непоколебимая ранее позиция регуляторов развитых стран относительно того, что более высокий уровень инфляции является временным явлением, дрогнула. Инфляция стала проблемой, и процесс управления ценами, по крайней мере временно, вышел из-под контроля. Темпы роста цен сравнительно высоки, особенно в условиях восстановившегося рынка труда и дефицита рабочей силы».

Дорофеев убежден, что ситуация развивается по сценарию инфляционной спирали, и это угрожает тем, что при прочих равных в ближайшем будущем цены продолжат расти и дальше.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что серьезный рост инфляции в развитых странах может обернуться падением цен на российское сырье.

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