Ростов-на-Дону, 17 февраля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону 47-летняя женщина лишилась почти 2 млн рублей, попавшись на уловки афериста. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Телефонный мошенник

Горожанка пояснила полицейским, что ответила на звонок мнимого сотрудника службы безопасности банка, который сообщил о попытке оформления кредита на её имя. Злоумышленник убедил женщину якобы в целях безопасности взять кредит и перевести их на якобы защищённый расчётный счёт. В результате ростовчанка лишилась 1 млн 880 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.