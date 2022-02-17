Москва, 17 февраля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Прогнозы о том, что экономики некоторых стран столкнутся с рецессией в случае подорожания нефти до 100 долларов и выше, не касаются России, которая избежит этой неприятности за счет бюджетных правил. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал соответствующие прогнозы Blooomberg Economics.

Pixabay.com Добыча нефти

«Экономика РФ избежит рецессии благодаря действию так называемых бюджетных правил — то есть механизма стерилизации конъюнктурных сырьевых доходов, — сказал Понкратов. — С 2018 года при расчете нефтегазовых доходов федерального бюджета и сбалансировании федерального бюджета применяется четвертая модификация бюджетного правила. Она предусматривает возврат к фиксированной величине базовой цены на нефть в абсолютном значении (40 долларов за баррель в ценах 2017 года, подлежащая ежегодной индексации на 2% с 2018 года) и использование расчетной базовой цены на газ».

Он уточнил, что при прогнозировании нефтегазовых доходов федерального бюджета используются три показателя: среднегодовая цена на нефть сырую марки «Юралс», среднегодовая экспортная цена на природный газ и среднегодовой обменный курс доллара США к рублю.

«Таким образом, основу современной конструкции бюджетных правил составляет механизм формирования расходов бюджета, не зависящий от фазы сырьевого цикла, — сказал Понкратов. — При этом доходы экономики, полученные в условиях относительно высокой внешнеэкономической конъюнктуры или, наоборот, недополученные по причине формирования цен сырьевых товаров на низких уровнях, регулируются при помощи потоков между бюджетом и Фондом национального благосостояния».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов рассказал, как рост мировых цен на нефть скажется на скачках глобальной инфляции.