Пекин, , 09:43 — REGNUM Женская сборная Канады по хоккею завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине. Об этом 17 февраля сообщает ИА REGNUM.

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В финальном матче канадские хоккеистки одержали победу над командой США со счётом 3:2. В составе канадской сборной шайбы забросили Сара Нёрс и Мари-Филип Пулен, сделавшая дубль. У американок отличились Хилари Найт и Аманда Кессел.

Бронзу выиграла команда Финляндии, которая в матче за третье место обыграла Швейцарию со счётом 4:0.

Женская сборная Канады в пятый раз выиграла золотые медали Олимпийских игр. Ранее канадки побеждали в 2002, 2006, 2010 и 2014 годах.

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