Абакан, , 09:42 — REGNUM В Хакасии за неделю с 4 по 11 февраля значительнее всего подорожали овощи.

Капуста Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM 17 февраля в Красноярскстате, белокочанная капуста за указанный период выросла в цене на 7,53% (на 4,98 рубля). Средняя цена на 11 февраля — 71,09 рубля за кг.

Свежие огурцы стали дороже на 6,88% (на 16,18 рубля — до 251,37 рубля за кг). Также выросла в цене сметана — на 2,68% (на 7,61 рубля, до 291,25 рубля за кг).

В то же время в Хакасии за неделю подешевели гречневая крупа (на 1,16%), шоколадные конфеты (на 0,86%) и репчатый лук (на 0,60%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за неделю подорожали свежие помидоры и свёкла.

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