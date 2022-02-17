Калуга, , 10:24 — REGNUM В Калуге 29-летняя местная жительница, занимая должность специалиста по выдаче займов, путем обмана и злоупотребления доверием похитила денежные средства на общую сумму более 500 тысяч рублей, принадлежащие микрокредитной организации, сообщили 17 февраля корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Находясь на своем рабочем месте, женщина использовала подложный пакет документов, который оформляла на лиц, данные которых имелись в информационной базе, либо лиц, которые лично обращались в офис с вопросами получения потребительских займов. Во время общения с клиентами, сотрудница офиса получала от них паспортные данные, согласие на обработку персональных данных, заявления-анкеты, после чего сообщала им ложную информацию об отказе в выдаче займа. Затем женщина изготавливала от имени граждан, не осведомленных о её действиях, пакет документов о якобы получении потребительского займа, куда вносила свою подпись, печать организации и подпись от имени клиента. После занесения документов в специальную программу фигурантка под видом выплаты займа клиентам забирала из кассы организации деньги, которые тратила на свои нужды.

В настоящее время уголовное дело передано в суд. Женщине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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