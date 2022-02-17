Варшава, 17 февраля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции 16 февраля сообщил, что на этой неделе он отправится в Брюссель, где проведет встречи с руководителями органов Евросоюза. Об этом передает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

Так, он рассказал, что примет в Брюсселе участие в заседании Совета ЕС. В пятницу, 18 февраля, он проведет переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Известно, что Моравецкий намерен обсудить с ними возможности разблокирования выплаты Польше средств из бюджета ЕС и Европейского фонда восстановления. Кроме того, будет затронута тема решения Суда ЕС отклонить иск Польши и Венгрии против расширения компетенций органов Евросоюза, не санкционированного договорами о ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году Польша и Венгрия подали иск в Суд ЕС, требуя аннулирования постановления Еврокомиссии о привязывании выплат из бюджета ЕС к исполнению принципа верховенства права в той или иной стране. В иске Польши и Венгрии утверждается, что в договорах ЕС нет надлежащей правовой основы для его принятия, и что Брюссель превышает свои полномочия.

16 февраля стало известно, что Суд ЕС отказал в удовлетворении этого иска.