Москва, , 09:40 — REGNUM Вероятность того, что к концу февраля 2022 года нефть подорожает до 100 долларов, очень высокая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Добыча нефти Pixabay.com

«Но сперва это будет тестирование такого ценового уровня с вероятным локальным ценовым ралли вблизи данной психологической ценовой отметки, — уточнил эксперт. — Отмечу, что раньше ожидалось подорожание нефти до 100 долларов за баррель к концу II квартала с последующей небольшой понижающей коррекцией до конца 2022 года. Сейчас нефть торгуется в коридоре 86−94 долларов за баррель уже более месяца, и ощущается желание трейдеров протестировать уровень цены в 100 долларов за баррель уже к марту 2022 года».

Понкратов уточнил, что из традиционной триады факторов, определяющих цену на нефть, — спрос, предложение и геополитика — сейчас котировки толкает вверх именно последняя группа.

«Мир находится под давлением истерии западных политиков по поводу мнимой подготовки «российского вторжения» на Украину. Как следствие, закономерно растут цены на сырьевые товары, а также дешевеют активы, номинированные в российских рублях», — сказал Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным на 16 февраля, цены на нефть выросли почти до 94,50 долларов.

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