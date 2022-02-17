Москва, , 09:40 — REGNUM В четверг, 17 февраля, в столице России ожидается аномально теплая погода, сильный ветер и выпадение мокрого снега в вечернее время. Об этом 17 февраля рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в видеосообщении на своей странице в соцсети Instagram.

Александр Васильевич Федоров. Оттепель

«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится передней частью Североатлантического циклона «Иления», центр которого будет раскручиваться над акваторией Финского залива поэтому сохранится облачная погода, вечером временами осадки в виде мокрого снега, переходящего в обложные дожди», — сказал он.

Также синоптик уточнил, что ветер южного направления будет дуть со скоростью 7−12 м/с, отдельные порывы до 17 м/с.

Кроме того, Тишковец указал, что температура воздуха существенным образом повысится, составив +2… +4 °C в Москве и от 0 до +5 °C в Московской области, что на семь градусов выше климатической нормы.

«Атмосферное давление будет сильно падать с нынешних 740 до 725 миллиметров ртутного столба, то есть на 15 единиц. Недомогания могут быть не только у метеозависимых, но и вполне здоровых людей, потому что любое превышение в 7 миллиметров ртутного столба — всегда негативно складывается на самочувствии людей», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центр погоды «Фобос» сообщили, что в Москве 17 февраля ожидается до четырёх градусов тепла.