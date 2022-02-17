Село Чара, Забайкальский край, 17 февраля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. После реконструкции самый труднодоступный аэропорт Забайкалья сможет работать в ночное время суток. Согласно постановлению российского правительства, которое 15 февраля подписал премьер-министр Михаил Мишустин, в 2022 году на обновление аэропортового комплекса в селе Чара будет направлено более 430 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов», который входит в национальный проект «Транспортная часть Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

Напомним, аэропорт в Чаре является одним из самых труднодоступных гражданских аэропортов страны в Забайкальском крае. Восстанавливать его помогают военные в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» федерального проекта «Развитие региональных аэропортов».

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