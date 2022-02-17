Москва, , 09:39 — REGNUM Основная причина роста цен на видеокарты в России связана с проблемами предложения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

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«В России действуют те же тенденции, что и в Европе, за исключением серьезного роста стоимости электроэнергии в последней, — сказал Понкратов. — Но превышение розничных цен над рекомендуемыми ценами производителей на массовые и топовые решения на российском рынке достигает 100% и более — то есть наценка от цен дистрибьюторов может составлять 120−145%. Таким образом, основная маржа сконцентрирована в розничном сегменте. Главная причина роста цен на видеокарты в России лежит на стороне предложения. С устранением дефицита поставок следует ожидать снижения их стоимости в рознице, но скорее всего, ощутимые корректировки можно ожидать ближе к анонсу нового поколения видеоадаптеров».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов рассказал, совпадение каких тенденций обеспечило взрывной рост цен на видеокарты.

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