Москва, , 09:38 — REGNUM Взрывной рост цен на видеокарты стал результатом двух противоположных тенденций — сокращения предложения и роста спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он ответил на вопрос о том, какие факторы в настоящее время оказывают решающее влияние на мировые цены видеокарт.

Видеокарты

«Ретейлеры уже несколько лет имеют максимальную рентабельность на мировом рынке видеоускорителей. Связано это с тем, что теперь за топовые решения конкурируют геймеры и майнеры. Более того, технологические решения для майнинга потребляют уже львиную долю рынка производительных видеокарт. И закономерно, что производители «железа» потребовали свою долю «цифровой ренты», генерируемой при добыче криптовалют, — сказал Понкратов. — Последние два года наблюдались вызванные пандемией коронавирусной инфекции, а также дефицитом сырья сбои в производстве процессоров и компонентов для микроэлектроники. Это вызвало дефицит на мировом рынке дискретных видеокарт, поэтому производители и следом ретейлеры ожидаемо повысили цены».

С другой стороны, как пояснил Понкратов, вырос спрос как со стороны профессионалов по обработке видео в связи с переходом на удаленную работу, так и со стороны индустрии развлечений — у геймеров появилось больше возможностей для любимого времяпрепровождения.

«И кратно выросла емкость рынка майнинга на базе GPU-решений. И эти противоположные тенденции — сокращение предложения и рост спроса — вызвали взрывной рост цен на видеокарты средней и топовой производительности», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов объяснил, почему в последние дни в Европе было отмечено снижение цен на видеокарты.

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