Балтийск, Калининградская область, 17 февраля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В пункт постоянного базирования в городе Балтийске 16 февраля, после выполнения задач в Балтийском и Северном морях, а также в Атлантическом океане, вернулись корветы Балтийского флота (БФ) «Стойкий» и «Сообразительный». Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Mil.ru Корвет «Стойкий» проекта 20380 — однотипный с «Сообразительным»

Отряд, отправившийся в поход 23 января, выполняя задачу постоянного военно-морского присутствия кораблей ВМФ России в зоне своей ответственности, прошёл более пяти тысяч морских миль. Экипажи корветов отработали десятки корабельных учений и тренировок, в числе которых — поиск, обнаружение и уничтожение подводных лодок условного противника, нанесение ракетных ударов противокорабельными ракетными комплексами «Уран» по отряду кораблей условного противника, противовоздушная и противодиверсионная оборона кораблей и другие.

Находящиеся на корветах подразделения морских пехотинцев «отработали различные антитеррористические сценарии», а также выполнили боевые стрельбы по морским мишеням из стрелкового оружия и гранатомётов.

пресс-служба ЗВО «Сегодня в военной гавани города Балтийска состоялась церемония встречи экипажей отряда. На пирсе военных моряков, успешно выполнивших боевые задачи, встречали представители командования, родные и близкие моряков-балтийцев».

Отмечается, что «Стойкий» и «Сообразительный» вернулись из дальнего похода полностью исправными и после пополнения необходимых запасов готовыми и дальше выполнять поставленные командованием задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, корветы Балтийского флота «Стойкий» и «Сообразительный» отправились в дальний поход для участия в военно-морских учениях под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

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