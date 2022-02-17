Челябинск, , 09:37 — REGNUM В Челябинске бывший сотрудник администрации города отдан под суд за превышение должностных полномочий. Обвинительное заключение по его делу утверждено, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд



По данным следствия, руководитель Главного управления архитектуры и градостроительства завизировал проект разрешения на ввод в эксплуатацию объекта торгово-развлекательного центра по ул. Ворошилова. Это стало основанием для регистрации коммерческой фирмой права собственности на указанный объект. При этом подписание документа прошло без осмотра объекта и проверки сопутствующих документов

На основании полученного в мэрии документа представители фирмы обратились в областное министерство имущества для хищения участка земли, находящегося в государственной собственности. Но их действия были пресечены. Двое граждан уже осуждены Центральным райсудом города за покушение на мошенничество.