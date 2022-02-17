Пекин, 17 февраля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В копилке национальной сборной Южной Кореи, принимающей участие в зимних Олимпийских играх в Пекине, появилась вторая золотая медаль. Об этом сообщает Yonhap News.

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Согласно опубликованным данным, 16 февраля шорт-трекистка Чхве Мин Чжон завоевала золотую медаль на дистанции 1500 метров.

Кореянка финишировала с результатом 2 минуты 17,789 секунды. Серебро досталось представительнице Италии Арианне Фонтана (2 минуты 17,862), а бронза — представительнице Нидерландов Сюзанне Шультинг (2 мин. 17,865 сек.).

Напомним, что в 2018 году на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане Чхве Мин Чжон завоевала золотую медаль на той же дистанции.