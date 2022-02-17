Вашингтон, 17 февраля 2022, 09:41 — REGNUM Контент-директор HBO Кейси Блойс рассказал, что сериал по мотивам популярной игры не стоит ожидать в 2022 году. Информацию об этом опубликовало издание The Hollywood Reporter вечером 16 февраля.

The Last of Us
The Last of Us
Кадр из игры «The Last of Us»

По словам мужчины, съёмки проекта по-прежнему продолжаются, однако дата их окончания пока что не разглашается. Таким образом, Бойс опроверг сведения портала кинематографических союзов о выходе сериала в 2022 году.

Напомним, что съёмки The Last Of Us стартовали в 2021 году. Главную роль в экранизации игры исполнит актёр Педро Паскаль.

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