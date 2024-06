Вашингтон, 17 февраля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Контент-директор HBO КейсиБлойс рассказал, что сериал по мотивам популярной игры не стоит ожидать в 2022 году. Информацию об этом опубликовало издание The Hollywood Reporter вечером 16 февраля.

Кадр из игры «The Last of Us» The Last of Us

По словам мужчины, съёмки проекта по-прежнему продолжаются, однако дата их окончания пока что не разглашается. Таким образом, Бойс опроверг сведения портала кинематографических союзов о выходе сериала в 2022 году.

Напомним, что съёмки The Last Of Us стартовали в 2021 году. Главную роль в экранизации игры исполнит актёр Педро Паскаль.