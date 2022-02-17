Москва, 17 февраля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Отмеченное в Европе снижение цен на видеокарты объясняется тем, что совпали сразу три тенденции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Xiangfu Ферма. Майнинг

«В данном случае совпали три тенденции. Первая — сокращение дефицита производства чипов в азиатских странах и наращивание выпуска электронных компонентов. Вторая — серьезный рост стоимости электроэнергии в странах ЕС. Третья — снижение стоимости криптовалюты Ethereum (она особенно популярна для майнинга на GPU-решениях среди европейских майнеров). Все это делает майнинг криптовалюты в Европе существенно менее привлекательным, тем более с поправкой на волатильность данного цифрового актива», — сказал Понкратов.

Он подчеркнул, что по основным криптовалютам рост их стоимости уже не компенсирует продолжающееся повышение сложности вычислений, необходимых для майнинга.

«А это требует все более производительных решений и, как следствие, повышенных затрат на электроэнергию для работы оборудования и его охлаждения, — сказал Понкратов. — На сегодня до 85% затрат на майнинг приходится на оплату потребленной электроэнергии. Следом за сокращением рентабельности майнинга на основе GPU-решений очевидно снижается спрос этого сегмента на видеокарты. Рынок начинает сдвигаться в сторону классических потребителей — геймеров, специалистов в сфере видеомонтажа и иных профессионалов, нуждающихся в высокопроизводительном оборудовании для обработки видео».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее одним из долгосрочных факторов, влияющих на цену видеокарт, назвали активное внедрение искусственного интеллекта.