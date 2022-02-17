Москва, , 09:35 — REGNUM Введение цифрового рубля позволит ЦБ серьезно повысить прозрачность финансовой системы РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев. Так он прокомментировал информацию о том, что ЦБ РФ уже приступил к тестированию цифрового рубля.

Цифровой рубль Cbr.ru

«Прежде всего введение цифрового рубля позволит ЦБ лучше мониторить эмиссию денег и их оборот, что должно существенно повысить прозрачность финансовой системы РФ, — сказал Моисеев. — Цифровой рубль сможет одновременно выполнять функции как безналичных, так и наличных денег (можно осуществлять расчёты без доступа в интернет). Если тестирование цифрового рубля пойдёт удачно, то можно ожидать его полномасштабного внедрения уже к концу 2022 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ через специальное мобильное приложение впервые осуществили переводы в цифровых рублях.

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