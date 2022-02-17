Душанбе, , 09:34 — REGNUM Около 80% студентов вузов и средних профессионально-технических учреждений Таджикистана обучаются на платной основе. Об этом 17 февраля сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на директора Национального центра тестирования Таджикистана Хуршеда Икроми.

Студент ИА REGNUM

«В 2021 году посредством тестов в высшие учебные заведения Таджикистана поступили 55 тысяч 823 студента, из них 45 тысяч 168 человек в настоящее время обучается в договорных группах», — сообщил чиновник.

По его словам, в средние профессионально-технические учреждения Таджикистана поступили 30 тысяч 484 человек, из них 23 тысячи 372 обучаются на платной основе.

«Всего в системе НЦТ в прошлом году было зарегистрировано 36 вузов и 67 средних профессионально-технических образовательных учреждений», — сообщил Икроми.