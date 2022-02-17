В Таджикистане 80% студентов обучаются на платной основе
Душанбе, 17 февраля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Около 80% студентов вузов и средних профессионально-технических учреждений Таджикистана обучаются на платной основе. Об этом 17 февраля сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на директора Национального центра тестирования Таджикистана Хуршеда Икроми.
«В 2021 году посредством тестов в высшие учебные заведения Таджикистана поступили 55 тысяч 823 студента, из них 45 тысяч 168 человек в настоящее время обучается в договорных группах», — сообщил чиновник.
По его словам, в средние профессионально-технические учреждения Таджикистана поступили 30 тысяч 484 человека, из них 23 тысячи 372 обучаются на платной основе.
«Всего в системе НЦТ в прошлом году было зарегистрировано 36 вузов и 67 средних профессионально-технических образовательных учреждений», — сообщил Икроми.