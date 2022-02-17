Тирасполь, , 09:34 — REGNUM В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) положительно восприняли заявление президента Молдавии Майи Санду о её стремлении к миру в регионе, но одних заявлений недостаточно. Об этом заявил журналистам глава ПМР Вадим Красносельский.

Вадим Красносельский Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал публичный призыв молдавского лидера к миру и заверение в мирных намерениях Кишинёва.

«Мир — это не только когда не слышно выстрелов орудий, мир — это когда нет блокадных ограничений, когда не нарушаются права человека, права приднестровцев в том числе», — сказал Красносельский.

Он призвал Санду во время заявлений о мире не забывать о правах человека и правах экономических субъектов на территории Приднестровья, а также о правах республики в целом.

Стоит отметить, что Красносельский ранее не раз отмечал, что Кишинёв препятствует выезду граждан ПМР за пределы республики. Также молдавская сторона старается блокировать банковские операции для предприятий Приднестровья.

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