Москва, 17 февраля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В 2021 году часть покупателей вернулась в традиционные магазины за счет того, что не было ограничений розничной торговли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Так он прокомментировал информацию о том, что жители России при покупках в интернете стали больше тратить на бытовую технику и меньше на еду.

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«Давайте вспомним тяжелый коронавирусный 2020 год. Тотальный локдаун и ограничение доступа населения в розничную сеть повлекло рост рынка интернет-торговли более чем на 50%, — сказал Засько. — При этом в данный сегмент вошло достаточно большое количество новых пользователей, фактически открывших для себя подобный способ приобретения товаров. Отсутствие ограничений доступа к рознице в 2021 году вернуло значительную часть покупателей в традиционные магазины. Это обусловило относительное сжатие рынка интернет-торговли. Более того, если бы не рост цен в 2021 году, то думаю, мы бы наблюдали еще больший процент снижения среднего чека».

Что касается роста продаж в сегменте бытовой технике на фоне снижения продовольственного сектора, то, как полагает Засько, причина в том, что большое количество новых пользователей интернет-торговли оценили удобство дистанционного приобретения техники, покупка которой непосредственно в рознице весьма неудобна, и остались на торговых цифровых платформах.

«При этом наряду с относительным ростом популярности приобретения бытовой техники через интернет на рост чеков, безусловно, оказал влияние и процесс тотального удорожания, зафиксированный в 2021 году, — добавил экономист. — Абсолютно уверен, что тенденции увеличения интернет-торговли в сфере непродовольственной продукции будут расти, в то время как продовольственный сегмент не получит серьезных предпосылок к прибавлению в силу нашей традиции доверять своим глазам при выборе продуктов питания».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что техника в РФ дорожает, и связано это не только с волатильностью рубля, но и с инфляционными ожиданиями населения.