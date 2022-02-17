Пермь, , 09:34 — REGNUM В Березовском районе Пермского края приостановлена работа приюта для престарелых. Причиной стали выявленные многочисленные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, в ходе проверки обнаружены нарушения противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, жилые помещения для постояльцев не соответствовали нормативным требованиям, отсутствовали специальные медицинские кабинеты для соответствующего обслуживания и оказания врачебной помощи, рабочий персонал не проходил медицинское освидетельствование, у поваров отсутствовали медкнижки с отметками о прохождении ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации.

Прокуратура обратилась в суд с требованием запретить деятельность приюта до полного устранения выявленных нарушений. Иск удовлетворен. Приставы исполнили судебное решение.