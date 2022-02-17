Санкт-Петербург, , 09:48 — REGNUM В Законодательном собрании Санкт-Петербурга разработают законопроект, который позволит расширить количество мест в городе, доступных для выездной регистрации брака. Об этом сообщил спикер городского парламента Александр Бельский, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

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Напомним, город на Неве считается столицей свадебного туризма: экстерриториальный принцип работы органов ЗАГС позволяет оказать государственную услугу по регистрации брака без привязки к месту жительства гражданина, поэтому интерес к проведению свадебных церемоний в Петербурге с каждым годом возрастает.

Планируется утвердить новые доступные локации для официальной церемонии вступления в брак: петербургские дворцы, замки, музеи и другие культурные учреждения. Также в этот список будут включены городские парки. Такую меру Бельский назвал еще одним проявлением политики открытости.

«В нашем городе большое количество дворцов, знаковых мест, где люди могли бы проводить церемонии бракосочетания. В целом, идея интересная, но требует тщательной проработки. Для жителей это будет еще один хороший подарок. А для учреждений культуры — источник дополнительного дохода и инвестиции в инфраструктуру объектов», — сказал Александр Бельский.

Напомним, в начале 2022 года сотрудники органов ЗАГСа в Петербурге стали свидетелями огромных очередей из желающих выбрать наиболее привлекательные даты для регистрации брака.

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