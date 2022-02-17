Москва, 17 февраля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении финансирования на реконструкцию аэропортов в трёх регионах РФ. Об этом 17 февраля сообщает сайт правительства России.

Government.ru Михаил Мишустин

Воздушные гавани будут реконструированы в Архангельской области, Чечне и Забайкалье. На эти цели из федерального бюджета будет направлено 5,3 млрд рублей.

В 2022 году около 300 млн будет направлено на модернизацию аэропорта Соловки (Архангельская область) и более 430 млн рублей на обновление комплекса в селе Чара (Забайкальский край).

Аэровокзальный комплекс в столице Чечни ожидает масштабная реконструкция. В 2022—2024 годах из федерального бюджета на эти цели будет выделено более 4,5 млрд рублей.