Москва, , 09:33 — REGNUM Молоко, хлеб, овощи и сахар могут подорожать в 2022 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут.

Магазин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Какие риски мы видим в текущем году по росту цен? Четыре товарных позиции можно выделить», — сказала Лут в ходе парламентских слушаниях в Госдуме. По прогнозам ведомства, цены вырастут на молоко и молочную продукцию, хлеб, сахар и овощи.

Участники слушаний разработали ряд рекомендаций, направленных на снижение цен в магазинах на продукты питания.

«Полагаю, что правительству РФ сейчас необходимо проработать ряд конкретных мер, в том числе по таможенно-тарифной политике в части экспортно-импортных пошлин, по регулированию торговых наценок по всей цепочке прохождения продукции», — перечислила некоторые из них зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

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