Чебоксары, 17 февраля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Чебоксарах может продолжиться застройка территории возле мемориального комплекса «Победа», где горит Вечный огонь. На этот раз инициатором жилищной застройки стал Дом. рф, так как земля находится в федеральной собственности. Вице-премьер республики Павел Данилов заявил, что реализация данного проекта для Чебоксар «является особо значимой», сообщается на сайте Дом.рф.

Дом.рф Объявление о торгах в 2021 году

Отмечается, что при участии ДОМ. РФ в Чебоксарах построят «микрорайон комфорт-класса» с «подземным паркингом, зелеными зонами и объектами социальной инфраструктуры». Речь идёт об участке на улице Зои Яковлевой площадью 3,3 гектара, градостроительный потенциал которого оценивается в 72 тыс. кв. метров.

Инвестор проекта будет определён по итогам торгов, которые назначены на 4 марта 2022 года. Начальная стоимость права заключения договора комплексного развития территории на пятилетний период составляет 18,3 млн рублей, размер ежегодной арендной платы — 18,3 млн рублей.

Сообщается, что проект представлен правительству Чувашии и местным застройщикам. И приводится заявление вице-премьера — министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Павла Данилова, констатировавшего привлекательность территории для застройки. По его словам, реализация проекта является «для Чебоксар является особо значимой».

Отметим, в сентябре 2021 года чебоксарцы звонили на прямую линию и просили Алексея Ладыкова, на тот момент работавшего мэром города, выкупить данный участок из федеральной собственности и разбить на этом месте парк. И предложили при необходимости обратиться к президенту России Владимиру Путину.

«Не хотелось бы терять территорию парка «Победы» и застраивать высотным домостроением. Возьмём на контроль, разберёмся», — сказал тогда Ладыков.

Как сообщало ИА REGNUM, территорию вокруг мемориального парка «Победа» в Чебоксарах постепенно «обкладывают» новостройками. В 2016 году появился 23-этажный небоскрёб в исторической части, который изувечил облик набережной и залива, взгромоздясь своими этажами на мемориальный комплекс «Победа» и Вечный огонь.