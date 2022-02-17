Бухарест, , 09:32 — REGNUM В Румынии из-за сильных снегопадов в десятках регионах страны объявлен так называемый «желтый уровень опасности». Об этом 17 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Снегопад Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Согласно официальным данным, сразу в 27 из 41 румынских областей затруднено движение автотранспорта, а налипание снега на провода линий электропередачи привело к прекращению подачи света в ряд населенных пунктов. Сообщается о перебоях с поставками продуктов и доставкой почты.

По сведениям местных властей, коммунальные службы и соответствующие спасательные бригады работают в усиленном режиме. Метеорологи прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий.