Москва, 17 февраля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. На портале правительства Москвы mos.ru обновили и усовершенствовали поисковую систему для удобства пользования горожан, сообщается на портале мэра столицы.

Mosreg.ru Госуслуги

Благодаря новым возможностям поисковой строки пользователи mos.ru смогут сэкономить свое время и быстро получить доступ к сервисам, госуслугам, проектам и столичным новостям. Новый поиск выдает еще больше текстовых подсказок и ссылок.

Кроме того, теперь сохраняется история запросов, но при желании эту функцию можно отключить. Оценить новые возможности поисковой строки можно нажав на значок лупы в правом верхнем углу главной страницы портала mos.ru.

ИА REGNUM сообщало ранее, госуслугами и сервисами на портале правительства mos.ru в 2021 году граждане воспользовались свыше 472 млн раз.

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