Париж, , 09:30 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с главой КНР Си Цзиньпином кризис на Украине и необходимость продолжения усилий по снижению напряженности и урегулированию кризиса путем диалога, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин Russian.news.cn

Председатель КНР приветствовал действия Франции и Германии в рамках «нормандского формата» и напомнил о полной поддержке выполнения Минских соглашений.

Кроме того, в рамках председательства Франции в ЕС Эммануэль Макрон просит Си Цзиньпина сбалансировать европейско-китайские отношения, особенно в области торговли.

Глава Франции также призвал Китай отменить санкции против Литвы. Всемирная торговая организация (ВТО) выступила против Китая, обвиняя страну в блокировке импорта. Литва позволила Тайваню открыть официальное представительство в своей столице.

Президент Франции выступил за постепенное возобновление полетов между Францией и Китаем. Эммануэль Макрон также хочет, чтобы Китай поддержал создание морских охраняемых территорий в Антарктиде и переговоры по заключению договора о биоразнообразии открытого моря.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай готов сотрудничать с Францией для продвижения ратификации инвестиционного соглашения между Китаем и ЕС и его вступления в силу.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай готов сотрудничать с Францией над ратификацией инвест-соглашения с ЕС