Варшава, 17 февраля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 16 февраля провел пресс-конференцию, в рамках которой прокомментировал решение Суда ЕС об отказе Польше и Венгрии в их иске. Об этом сообщает Polskie Radio.

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

Так, Моравецкий назвал весьма опасным процессом расширения компетенций органов Евросоюза, не санкционированный договорами о ЕС. По его словам, именно против этого был направлен иск Польши и Венгрии.

«Это очередное решение суда в Люксембурге, не имеющее оснований в договорах о ЕС. В этом контексте Польша продолжит бороться с ограничением суверенитета стран-членов ЕС. В частности, будем пытаться оспаривать решение суда», — отметил глава правительства Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году Польша и Венгрия подали иск в Суд ЕС, требуя аннулирования постановления Еврокомиссии о привязывании выплат из бюджета ЕС к исполнению принципа верховенства права в той или иной стране. В иске Польши и Венгрии утверждается, что в договорах ЕС нет надлежащей правовой основы для его принятия, и что Брюссель превышает свои полномочия.

16 февраля стало известно, что Суд ЕС отказал в удовлетворении этого иска.