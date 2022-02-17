Красноярск, 17 февраля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Красноярске перед судом предстанет местная жительница по обвинению в мошенничестве. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Цитата из м/ф «Неуловимый фунтик». реж Анатолий Солин. 1986. СССР Деньги

По данным следствия, в 2014—2017 годы обвиняемая, выступая от своего имени, либо называясь представителем компаний «Байкал-Фарма», «Сибфининвест», «БДС-ГРУПП», руководителями которых были её знакомые или родственники, обманула 38 человек на 46 млн рублей.

«Для этого она сообщала потерпевшим ложные сведения о возможности избежать привлечения к уголовной ответственности либо приобрести жилые помещения, транспортные средства по цене значительно ниже рыночной», — отметили в надзорном ведомстве.

На имущество женщины в ходе расследования был наложен арест. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.