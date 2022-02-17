Пермь, 17 февраля 2022, 09:27 — REGNUM В Перми осуждена группа мужчин, которые совершили нападение на адвоката, причинив его здоровью тяжкий вред. Об этом сообщает краевая прокуратура.

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Трем фигурантам инкриминировали совершение преступления по частям 3, 4, 5 статьи 33, пунктам «г», «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, по найму, с применением предмета в качестве оружия»). Один их мужчин испытывал неприязнь в адвокату и решил организовать на него нападение с целью причинения тяжкого вреда. К делу были привлечены двое знакомых, а впоследствии к нападению склонили еще одного пермяка. На адвоката напали утром 1 марта 2021 года.

Суд приговорил организатора преступления к восьми годам лишения свободы. Соучастник и исполнитель получили по семь лет лишения свободы. В качестве дополнительного наказания всем трем фигурантам назначено ограничение свободы сроком на один год. Наказание отбывать злоумышленники будут в колонии общего режима.

Добавим, что четвертый соучастник преступления уже осужден судом и отбывает наказание в местах лишения свободы.