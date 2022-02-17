Петровск, Саратовская область, , 09:53 — REGNUM Жительница Саратовской области признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть 71-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В ночь с 6 на 7 января 2021 года 39-летняя женщина находилась в квартире, расположенной в одном из домов по улице Димитрова города Петровска. Между ней и 71-летним отцом возникла ссора. Во время конфликта женщина нанесла пожилому родителю находящимся в квартире пылесосом, используемым в качестве оружия, а также руками и ногами множественные удары по голове и телу. Затем она переместила отца в подъезд дома, где он от полученных травм скончался.

Суд назначил женщине наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 12 января жительница города Энгельса вместе с сыном находилась по месту жительства в квартире многоэтажного дома на улице Полтавской. Будучи в состоянии опьянения, с целью убийства ребенка, она нанесла ему множественные колото-резаные ранения тела.

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